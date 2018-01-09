Хозяин фабрики в Новосибирской области, где погибли кыргызстанцы, задержан

В Новосибирской области задержали собственника, учредителя общества и исполнительного директора обувной фабрики, где погибли десять человек, в том числе кыргызстанцы. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

По его данным, производственный цех, где, по версии следствия, произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией.

«Задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нем помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также его 40-летний исполнительный директор. Собственнику земельного участка и помещений предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», остальным фигурантам — «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». Суд всем троим избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил СК по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что следователи допросили всех работников фабрики, назначены пожарно-техническая, химическая, молекулярно-генетические и судебно-медицинские экспертизы.

«Проведены обыски и выемки, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Напомним, 4 января произошел крупный пожар на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области. По данным российских СМИ, всего погибло 10 человек, в том числе граждане Китая и россиянин.