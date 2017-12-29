Десять лет тюрьмы получил водитель за ДТП, в котором погибли двое

Десять лет тюрьмы получил водитель за ДТП, в котором двое погибших. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима. Такое решение вынес суд Ысык-Атинского района. Информацию подтвердили в канцелярии судебной инстанции.

По ее данным, разбирательство длилось год. Авария произошла в прошлом декабре на дороге Бишкек — Торугарт. Обвиняемый, двигаясь на легковой атомашине, не справился с управлением, автомашина врезалась в «Ауди 100». Находящиеся в машине водитель и пассажир скончались на месте.

По результатам экспертизы выяснилось, что обвиняемый на момент ДТП был пьян. Более того, ранее он уже отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Сам подсудимый признал свою вину частично и заявил, что возместит ущерб только после того, как выйдет на свободу.