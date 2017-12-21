В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч людей

В Китае публично казнили 10 наркоторговцев и убийц. За этим наблюдали тысячи собравшихся и пользователей социальных сетей, сообщило издание Mirror.

По его данным, казнь произошла на стадионе в китайском Луфэне. Приговор преступникам объявили на глазах тысяч зрителей — местных жителей заранее пригласили туда с помощью социальных сетей.

Преступников по одному приводили на место и зачитывали приговор, а затем казнили. Семь из них приговорены к высшей мере за торговлю наркотиками, еще трое — за грабежи и убийства. Зрители позитивно отнеслись к происходящему, — на видео слышны одобрительные крики, которыми сопровождается появление преступников и стражей порядка.

Это третья публичная казнь в Китае с июня 2017 года. По словам местных властей, их цель — воспитать в людях негативное отношение к преступности.

В Китае применяются два способа смертной казни — расстрел и инъекция. Смертельным инъекциям, как правило, подвергаются мошенники и взяточники, тогда как к расстрелу чаще приговаривают наркоторговцев и убийц.