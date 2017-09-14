Минтранс на российский грант закупил компьютеры по завышенным ценам

Сотрудники Минтранса купили компьютеры по завышенным ценам. Об этом сообщил отдел информации

Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, 13 сентября возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства транспорта и дорог по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) УК КР.

Проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой совместно с ГКНБ, установлено, что в мае 2015 года в соответствии с Планом мероприятий по присоединению КР к Таможенному союзу в рамках безвозмездной финансовой помощи, оказанной российской стороной, Минтранс закупил компьютерную технику и оборудование у ОсОО «И» на $826 тысяч 236.

Однако при заключении договоров рабочая комиссия Минтранса применила метод закупки «из одного источника» в нарушение требований действующего законодательства, стоимость техники и оборудования была значительно завышена в сравнении с действующими в республике рыночными ценами, сообщили в ГП.

Государству причинен ущерб в особо крупном размере - 16 миллионов 851 тысяча 139 сомов.

Уголовное дело Генеральной прокуратурой КР будет направлено в компетентный орган для дальнейшего расследования.