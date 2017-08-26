В Ошской области столкнулись два грузовика: трое погибших и пять пострадавших

В Ошской области сегодня ночью произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись две грузовых автомашины. В результате автокатастрофы погибли трое мужчин — отец и его сыновья. Еще пять человек госпитализированы.

По данным УВД Ошской области, ДТП произошло в сельском округе Нура. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 столкнулся с Hyundai Porter.

63-летний водитель Porter и его сыновья 38 и 36 лет погибли на месте. Водитель и пассажиры ЗИЛ-130 — пять человек с различными травмами доставлены в Алайскую территориальную больницу. В числе пострадавших есть подростки.