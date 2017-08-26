18:12
+30
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Происшествия

В Ошской области столкнулись два грузовика: трое погибших и пять пострадавших

В Ошской области сегодня ночью произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись две грузовых автомашины. В результате автокатастрофы погибли трое мужчин — отец и его сыновья. Еще пять человек госпитализированы.

По данным УВД Ошской области, ДТП произошло в сельском округе Нура. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 столкнулся с Hyundai Porter.

63-летний водитель Porter и его сыновья 38 и 36 лет погибли на месте. Водитель и пассажиры ЗИЛ-130 — пять человек с различными травмами доставлены в Алайскую территориальную больницу. В числе пострадавших есть подростки.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
На объездной дороге в ДТП погибли двое. Водитель был пьян
Выехал на встречку. В ДТП погиб водитель, еще пятеро пострадали
В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погиб водитель
ДТП в Нижне-Чуйском: водитель был пьян
Водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнего школьника
В селе Нижне-Чуйском водитель насмерть сбил четверых человек
В Бишкеке тепловоз сбил молодого человека
Среди пострадавших в ДТП в Турции кыргызстанцев нет
Кыргызстанец пострадал в ДТП в Астрахани
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Пролившего на&nbsp;улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
Ориентировки на&nbsp;разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы