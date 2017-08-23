На объездной дороге в ДТП погибли двое. Водитель был пьян

На объездной дороге сегодня примерно в 8.00 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УПМ по Чуйской области.

По их данным, столкнулись две машины: «Ниссан» и «Ауди». «Ниссан» двигался с востока на запад, на 41-м километре дороги (Ысык-Атинский район) на большой скорости выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Ауди».

«В результате водитель «Ауди» и его пассажир (мать) погибли на месте. Водитель «Ниссана» в настоящее время находится в Ивановской территориальной больнице с переломом ноги и ребер. Врачи подтвердили, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — отметили в УПМ.

Назначен ряд экспертиз. Ведется следствие.