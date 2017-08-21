В Бишкеке тепловоз сбил молодого человека

В Бишкеке парень попал под тепловоз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

По ее данным, инцидент произошел между станциями «Бишкек-1» и «Бишкек-2». Пострадавший — 26-летний житель жилмассива «Ак-Бата» — находился практически перед тепловозом, поэтому остановить локомотив не было возможности.

Прибывшие на место ДТП врачи бригады скорой помощи оказали парню первую помощь и доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Он госпитализирован.

По предварительным данным, пострадавший был пьян и сидел на рельсах. Обстоятельства происшествия выясняются.