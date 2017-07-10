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Происшествия

Минздрав: В ДТП в Тонском районе погибло четверо

Всего в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Оттук Тонского района Иссык-Кульской области 9 июля пострадали 9 человек: четыре погибли, пятерых госпитализировали в Балыкчинскую территориальную больницу.

По данным пресс-центра Минздрава, двое госпитализированы в отделение реанимации, трое — в отделение травматологии. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины.

Ранее в МЧС сообщили о трех жертвах ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля — «Хонда Стрим» и «Субару Легаси».
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