Минздрав: В ДТП в Тонском районе погибло четверо

Всего в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Оттук Тонского района Иссык-Кульской области 9 июля пострадали 9 человек: четыре погибли, пятерых госпитализировали в Балыкчинскую территориальную больницу.

По данным пресс-центра Минздрава, двое госпитализированы в отделение реанимации, трое — в отделение травматологии. У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины.

Ранее в МЧС сообщили о трех жертвах ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля — «Хонда Стрим» и «Субару Легаси».