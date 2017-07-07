Скончался еще один пострадавший при взрыве в Ананьево

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии сегодня, 7 июля, скончался еще один пострадавший при взрыве на газозаправочной станции в Ананьево.

По данным пресс-центра Минздрава, у А.Б., 1960 года рождения, был ожог 70 процентов тела.

«Состояние больного при поступлении оценивалось как крайне тяжелое. Лечение он получал в полном объеме, как общее, так и местное. Однако на фоне лечения состояние пациента ухудшалось, 7 июля в 12.30 произошла остановка дыхательной и сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не дали результата», — говорится в сообщении.

На сегодня в палате интенсивной терапии ожогового отделения остаются два пострадавших, столько же — в ожоговом отделении.

Напомним, 19 июня 2017 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области на газозаправочной станции произошел взрыв, в результате которого погибло уже пять человек.