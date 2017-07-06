Личность погибшей в ДТП в Кара-Суу женщины до сих пор не установлена, об этом сообщает УВД Ошской области.

Речь идет о ДТП, в результате которого погиб милиционер и его пассажирка. Инцидент случился на дороге Ош — Кара-Суу в районе села Мады примерно 4.55.

Грузовик столкнулся лоб в лоб с «Дэу Матис», в результате удара легковая машина перевернулась. За рулем авто находился сотрудник милиции, в салоне — молодая женщина. Оба скончались на месте.

На место выехали шесть спасателей МЧС. Машины водворены на штрафстоянку, водитель грузовика дает показания в РОВД. Назначены все необходимые следственные мероприятия, выясняются обстоятельства ДТП.