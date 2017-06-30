Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП

В Интернете появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 29 июня под Харьковом (Украина). Две девушки, разбившиеся в аварии, вели прямую трансляцию в Instagram, написало издание «Харьков. Комментарии».

Как отмечается, автомобиль BMW врезался в опору электросети, а затем его отбросило в дерево. За рулем находилась 24-летняя девушка, на пассажирском сиденье — ее 16-летняя сестра. Младшая погибла на месте, старшая — по дороге в больницу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщило издание, за несколько минут до ДТП девушки начали вести прямую трансляцию в Instagram. Судя по видео, они отрывались: общались между собой, смеялись, дурачились, подпевали звучащей в машине музыке, пили какой-то напиток в стеклянной таре.

Через пару минут уже слышны крики, звук удара. А через некоторое время слышно, что к машине подошли люди, которые позвонили в «скорую».