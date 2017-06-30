19:51
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Происшествия

Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП
Фото полиции Харьковской области. На месте ДТП. Машина врезалась в электроопору, а затем в дерево

В Интернете появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 29 июня под Харьковом (Украина). Две девушки, разбившиеся в аварии, вели прямую трансляцию в Instagram, написало издание «Харьков. Комментарии».

Как отмечается, автомобиль BMW врезался в опору электросети, а затем его отбросило в дерево. За рулем находилась 24-летняя девушка, на пассажирском сиденье — ее 16-летняя сестра. Младшая погибла на месте, старшая — по дороге в больницу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщило издание, за несколько минут до ДТП девушки начали вести прямую трансляцию в Instagram. Судя по видео, они отрывались: общались между собой, смеялись, дурачились, подпевали звучащей в машине музыке, пили какой-то напиток в стеклянной таре.

Через пару минут уже слышны крики, звук удара. А через некоторое время слышно, что к машине подошли люди, которые позвонили в «скорую».
Ссылка:
просмотров: 469
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца как предполагаемого виновника ДТП арестовали в России
Пострадавший в ДТП сотрудник милиции скончался
У одного из сбитых в Чолпон-Ате милиционеров разрыв внутренних органов
В Чолпон-Ате водитель протаранил милицейский патруль
По факту наезда на туристов из Германии в Кочкорке возбудили уголовное дело
Действия разъяренного мотоциклиста привели к серьезной аварии в США
В ДТП попали сотрудники Наццентра по борьбе с пытками
В ДТП на трассе Бишкек — Ош пострадали пять человек. Четверо в реанимации
Михаила Саакашвили закидали яйцами и облили зеленкой в Кривом Роге
Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане
Популярные новости
В&nbsp;Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу. Двое снимали это на&nbsp;видео В Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу. Двое снимали это на видео
Сильный ветер в&nbsp;Бишкеке. Подробности о&nbsp;жертвах Сильный ветер в Бишкеке. Подробности о жертвах
Тело кыргызстанки, убитой в&nbsp;Москве, отправят на&nbsp;родину Тело кыргызстанки, убитой в Москве, отправят на родину
Драка в&nbsp;Кадамджае: Местные жители и&nbsp;милиционеры выясняли отношения Драка в Кадамджае: Местные жители и милиционеры выясняли отношения
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»