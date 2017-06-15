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Происшествия

Пожарные прекращают поиск жертв в горящем здании в Лондоне
Фото AP/dpa/M.Dunham. К борьбе с огнем привлекли сотни пожарных

Число жертв пожара в высотном здании в лондонском районе Кенсингтон выросло до 17 человек. Пожарные и спасательные службы на время прекратили работу из-за опасности обрушения, сообщила Deutsche Welle.

«Я больше не пошлю туда пожарных», — заявила начальник городской пожарной службы Дэни Коттон. Пожарные смогли проверить все этажи здания, несмотря на то, что не все очаги возгорания устранены даже спустя 24 часа после начала пожара.

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По данным лондонской полиции, число жертв возросло до 17 человек. В больницы направили 78 пострадавших, 18 из них в критическом состоянии. До сих пор пропавшими без вести считаются десятки людей.

По словам Дэни Коттон, многие пожарные травмированы «ужасающими сценами», которые им пришлось наблюдать. Во время пожара многие выбрасывались из окон или выбрасывали из них детей. «Это самое ужасное, что мне пришлось видеть», — заявила шеф лондонских пожарных.

Премьер-министр Великобритании тереза Мэй «частным образом» посетила место пожара и поговорила с пожарными и жителями дома. Пожарные и спасатели говорят, что на обследование здания и поиск жертв потребуется по меньшей мере несколько недель. В здании до пожара проживали от 400 до 600 человек.
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