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Происшествия

При пожаре в 24-этажном жилом доме в Лондоне погибли шесть человек

Фото AFP 2017/Daniel Leal-Olivas. Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне

Не менее шести человек погибли при пожаре в 24-этажном жилом доме в Лондоне, число жертв может возрасти. Об этом заявила английская полиция, передает РИА «Новости».

«Подтверждается гибель при пожаре как минимум шести человек. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются», — говорится в сообщении.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел сегодня ночью. Более 50 пострадавших в результате пожара доставили в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Пожарные все еще пытаются потушить локальные очаги возгорания. На месте работают 200 пожарных, более 10 врачей. Угрозы обрушения здания нет.

Ранее местные СМИ сообщали, что причиной возгорания мог стать взрыв холодильника на четвертом этаже. Официальные лица эту информацию не подтвердили. Проводится расследование.

Grenfell Tower построен в 1974 году. В 24-этажном здании расположены 120 квартир.
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