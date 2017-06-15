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Происшествия

В Сокулукском районе должностные лица айыл окмоту незаконно раздали земли

В Сокулукском районе должностные лица айыл окмоту незаконно раздали земли. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, проверкой выявлено, что должностные лица Джаны-Пахтинского айыл окмоту в нарушение требований земельного законодательства незаконно предоставили гражданам сельскохозяйственные угодья площадью пять гектаров сроком на семь лет и шесть гектаров - на девять лет. При этом указанные решения айыл окмоту вынесены без рассмотрения соответствующей комиссии и без наличия разработанного перспективного плана по землепользованию, также не проведен открытый торг.

По фактам прокуратура Сокулукского района возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц указанного айыл окмоту по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 305–2 (нарушение земельного законодательства) УК КР.
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