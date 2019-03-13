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Внесены изменения в закон о введении моратория на перевод орошаемых земель

Внесены изменения в Закон «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, Налоговый кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 января 2019 года.

Цель данного Закона — эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республики, а также поддержка и развитие крестьянских и фермерских хозяйств. Для реализации указанных целей предусмотрено, что земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности у физических лиц, независимо от условий его предоставления могут быть использованы для производства сельскохозяйственной продукции без перевода (трансформации) из одного вида в другой.

В этой связи, были внесены соответствующие изменения в статью 50 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статью 337 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статью 1 Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий»)".

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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