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О переводе земель, расположенных на территории Ак-Жарского айылного аймака

Постановление Правительства КР от 29 апреля 2019 года № 195

О переводе земель, расположенных на территории Ак-Жарского айылного аймака Узгенского района Ошской области, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов»

В целях решения социальных вопросов жителей Ак-Жарского айылного аймака Узгенского района Ошской области, в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики и статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков», принимая во внимание постановление Ак-Жарского айылного кенеша Узгенского района Ошской области от 6 апреля 2018 года № 55, постановление государственной администрации Узгенского района Ошской области от 30 июля 2018 года № 74 и распоряжение полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области от 17 августа 2018 года № 558-б, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести 2,75 га орошаемой пашни Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ак-Жарского айылного аймака Узгенского района Ошской области в контуре № 244, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» для строительства государственной общеобразовательной школы.

2. Государственной администрации Узгенского района Ошской области обеспечить;

— внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

— разработку и утверждение градостроительной документации земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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