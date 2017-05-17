Пьяный кыргызстанец уговаривал банкомат в Москве отдать ему деньги. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие к месту происшествия, задержали 21-летнего молодого человека, который до этого с помощью монтировки и кухонного ножа пытался вскрыть банкомат.

На кадрах с видеокамер наблюдения, которые установлены в помещении банка, видно, как молодой человек с помощью подручных инструментов пытается вскрыть один из аппаратов.

Когда он понял, что до содержимого ему не добраться, решил договориться с машиной.