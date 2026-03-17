Горит кафе на рынке «Джунхай» в Бишкеке. Пожар локализован

В Свердловском районе Бишкека произошел пожар на территории рынка «Джунхай». Об этом сообщает МЧС.

По предварительным данным, возгорание началось в одном из пунктов общественного питания на улице Кожевенной.

«После поступления сигнала о пожаре к его тушению привлечены три пожарных расчета: по одному из частей № 2 и 3 Свердловского района, а также один расчет из части № 5 Октябрьского района. Дополнительно на место выехал оперативный штаб и группа центра управления кризисными ситуациями с дроном. Пожар локализован. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация уточняется.