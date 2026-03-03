15:14
Происшествия

В Бишкеке снова задержан лишенный прав водитель, севший за руль пьяным

Около 00.30 в Бишкеке сотрудники УПСМ остановили автомобиль Kia Carnival, водитель которого проявлял явные признаки алкогольного опьянения. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на законное требование предъявить документы мужчина категорически отказался. Он доставлен в наркологическое учреждение, где медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя.

Кроме того, установлено, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен права управления транспортным средством. Таким образом, это повторный случай за последние шесть месяцев.

На водителя составлен протокол о правонарушении. Машина помещена на штрафстоянку, материалы дела направляются в суд.

В УПСМ напомнили горожанам о необходимости строгого соблюдения ПДД и подчеркнули, что управление авто в состоянии опьянения представляет угрозу как для самого водителя, так и для окружающих.
