На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 2 марта в 18.44.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 3 километрах к юго-западу от села Кок-Бель, 17 километрах к юго-западу от села Кетмен-Тобо, 20 километрах к северо-востоку от города Кара-Куль, 22 километрах к югу от районного центра Токтогул.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кок-Бель около 3,5 балла, в Кара-Куле и селе Кетмен-Тобо — 3 балла.