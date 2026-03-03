09:00
Происшествия

На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла

На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 2 марта в 18.44.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 3 километрах к юго-западу от села Кок-Бель, 17 километрах к юго-западу от села Кетмен-Тобо, 20 километрах к северо-востоку от города Кара-Куль, 22 километрах к югу от районного центра Токтогул.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кок-Бель около 3,5 балла, в Кара-Куле и селе Кетмен-Тобо — 3 балла.
