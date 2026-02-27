Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников

Военная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело по статье «Коррупция» в отношении бывшего начальника главного управления ГКНБ по городу Бишкеку, подполковника Эльдара Жакыпбекова. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.
Как отмечается, его подозревают в создании устойчивой преступной группы, в которую входили как действующие сотрудники спецслужб, так и гражданские лица. Основной целью объединения являлось личное обогащение.
В рамках расследования правоохранительные органы задержали пять человек. Первомайский районный суд Бишкека избрал для них меру пресечения в виде ареста. Подозреваемые находятся в ИВС ГУВД столицы и СИЗО-21 СИН при Министерстве юстиции.
Служба собственной безопасности ГКНБ провела внутреннее расследование, по результатам которого приняты жесткие дисциплинарные меры:
- шесть сотрудников уволили из органов национальной безопасности;
- шесть сотрудников сняли с должностей и вывели в распоряжение ведомства;
- одного кандидата на службу исключили из списка претендентов;
- восемь сотрудников получили различные дисциплинарные взыскания.
Спецслужбы продолжают работу по выявлению других причастных к деятельности коррупционной группы. Расследование дела находится на контроле надзорных органов.