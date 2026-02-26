09:44
Происшествия

Сотруднику ГКНБ пытались дать взятку слитками золота

В Кыргызстане задержали гражданина, который пытался передать сотруднику ГКНБ КР взятку в виде двух мерных золотых слитков общим весом 200 граммов. Об этом сообщил пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

По его данным, незаконное вознаграждение предназначалось за принятие положительного решения по расследуемому уголовному делу.

Предположительная стоимость слитков — около 3 миллионов сомов.

По данным спецслужбы, задержанный 23 февраля гражданин Д.Р.Е .1978 года рождения, водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363615/
просмотров: 229
