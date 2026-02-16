Салмоор Джумабеков, который в декабре 2025 года был назначен начальником управления Государственного комитета национальной безопасности КР (ГКНБ КР) по городу Ошу и Ошской области, снят с занимаемой должности. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

Фото из интернета. Салмоорбек Джумабеков

Салмоор Джумабеков — сын известного хирурга Сабырбека Джумабекова.

Причины снятия с должности официально не объявлены. На данный момент неизвестно, кто может быть назначен вместо него.

Ранее сообщалось о задержании начальника бишкекского управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова.

Официальной информации на момент публикации не поступало.