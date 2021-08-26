Выехал на встречку. В результате аварии в Бишкеке пострадали два человека

В результате аварии в Бишкеке пострадали два человека. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, ДТП произошло сегодня примерно в 12.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Абая. Водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу дорожного движения. Машина столкнулась с Volvo, а также зацепила несколько автомобилей, припаркованных на обочине дороги.

В больницу доставили двоих пострадавших. Автомашины поставили на штрафстоянку. По предварительной версии, водитель Hyundai Sonata был пьян.