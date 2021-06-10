22:12, 10 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Езда по встречке. В Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД
22:12, 10 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Нарушителя ПДД в Бишкеке отпустили и не составили протокол. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, на пересечении проспекта Манаса и улицы Чокморова вчера инспектор УПСМ остановил авто Mercedes-Benz, который ехал по встречной полосе.
«Он не составил никакого протокола и, остановив движение по проспекту Манаса, пропустил данную машину. На вопросы, почему не был составлен протокол и почему отпустили водителя, инспектор сказал, что он составил протокол о нарушении, хотя на видео четко видно, что ничего он не выписывал», — рассказал горожанин.
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