Езда по встречке. В Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД

Нарушителя ПДД в Бишкеке отпустили и не составили протокол. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на пересечении проспекта Манаса и улицы Чокморова вчера инспектор УПСМ остановил авто Mercedes-Benz, который ехал по встречной полосе.

«Он не составил никакого протокола и, остановив движение по проспекту Манаса, пропустил данную машину. На вопросы, почему не был составлен протокол и почему отпустили водителя, инспектор сказал, что он составил протокол о нарушении, хотя на видео четко видно, что ничего он не выписывал», — рассказал горожанин.

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