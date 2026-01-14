14:06
Происшествия

В городе Манасе уже почти месяц ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В городе Манасе продолжаются поиски 17-летней жительницы, пропавшей без вести.

По информации пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, 16 декабря 2025 года около 11.00 Абдуллаева Хасиятхан Мирзахидовна, 2008 года рождения, проживающая в доме № 23 по улице Навои, вышла из дома, взяв с собой паспорт, и не вернулась. Ее местонахождение до настоящего времени остается неизвестным.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. В городе Манасе уже почти месяц ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, смуглая, глаза и брови черные, телосложение среднее. В день исчезновения была одета в черную куртку, синие брюки и черную обувь.

Родственники и сотрудники милиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении девушки, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 

102, 0372252831 или 0509401324. 
