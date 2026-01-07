15:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

В одной из квартир в Бишкеке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

В одной из квартир в Бишкеке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в милицию 7 января примерно в 11.00 поступил звонок о том, что в доме обнаружен труп с огнестрельным ранением. Звонившая представилась домработницей. По ее словам, придя на работу, она увидела на кухне хозяина дома З.Х., 1967 года рождения, под телом которого лежал пистолет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что признаков борьбы не выявлено, в доме порядок, телесных повреждений не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина  совершил суицид.

В рамках доследственной проверки назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357197/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Предварительные итоги
Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Версия Погранслужбы ГКНБ
Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Подробности
В Баткене восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Тонны золота в&nbsp;подвале. В&nbsp;Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к&nbsp;смертной казни Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
Авиаудары по&nbsp;военным объектам у&nbsp;Каракаса: над Венесуэлой нет ни&nbsp;одного самолета Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
В&nbsp;новогодние праздники в&nbsp;спецприемник Бишкека доставили более 120 человек В новогодние праздники в спецприемник Бишкека доставили более 120 человек
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
15:30
Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с Саудовской Аравией Кыргызский футбольный союз расширяет сотрудничество с С...
15:12
В Караколе проходит традиционная ярмарка Karakol Winter Fair 2026
15:09
В одной из квартир в Бишкеке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
14:56
Пожар в Доме престарелых. Доноров призывают сдать кровь пострадавшим
14:50
В Ак-Суу ограбили православный храм. Задержаны двое подозреваемых