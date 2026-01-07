В одной из квартир в Бишкеке обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в милицию 7 января примерно в 11.00 поступил звонок о том, что в доме обнаружен труп с огнестрельным ранением. Звонившая представилась домработницей. По ее словам, придя на работу, она увидела на кухне хозяина дома З.Х., 1967 года рождения, под телом которого лежал пистолет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что признаков борьбы не выявлено, в доме порядок, телесных повреждений не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

В рамках доследственной проверки назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.