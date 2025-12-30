13:53
Происшествия

В Токмоке задержан подозреваемый в избиении матери

В Чуйской области задержан подозреваемый в семейном насилии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Отмечается, что в милицию Токмока с заявлением обратилась гражданка И.А., 1976 года рождения. Она просила принять меры в отношении своего сына — гражданина И.С., 1992 года рождения, сообщив, что в октябре 2025-го он в состоянии алкогольного опьянения нанес ей телесные повреждения и сломал левую руку.

ГУВД Чуйской области
В Токмоке задержан подозреваемый в избиении матери
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, И.А. причинен вред здоровью менее тяжкой степени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 177 «Семейное насилие» УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. 
