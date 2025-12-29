Камчыбек Ташиев: ГКНБ собрал материалы на ряд судей, скоро примем меры

Государственный комитет национальной безопасности собрал материалы на ряд судей. Об этом стало известно на встрече главы ведомства Камчыбека Ташиева с сотрудниками правоохранительных органов и судов в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

«Выносить решения на основании знакомств или взятки не получится. Судьи не должны вовлекаться в политику, их задача — выносить свои решения четко. Конечно, суды сами должны принимать меры по очистке своих рядов, жить по закону, но и у нас есть такая функция. У нас есть информация о том, что некоторые судьи вмешиваются в политику, разговаривают с некими людьми о ней, обсуждают высокопоставленных чиновников и руководство страны. Скоро в отношении таких судей мы примем меры. Информация и материалы уже готовы», — отметил председатель ГКНБ.

Он добавил, что сейчас судья районного суда получает зарплату 250 тысяч сомов, областного — 300 тысяч, Верховного — около 500 тысяч.

«Вам повысили зарплату, создали условия, поэтому вы должны работать честно. Мы внимательно будем следить за вашей деятельностью. Только закон вас может защитить, никто иной «крышей» быть не сможет», — заявил Камчыбек Ташиев, обращаясь к судьям.