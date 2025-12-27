В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки отмечены 26 декабря в 22.17. Очаг землетрясения располагался на территории страны: в 5 километрах к северо-западу от села Эгин-Жай, в 13 километрах к северо-западу от села Лангар, в 14 километрах к юго-западу от села Караганды, в 20 километрах к юго-западу от села Кара-Оток.

Интенсивность толчков составила в селе Эгин-Жай 3,5 балла, в селах Лангар, Караганды, Кара-Оток — 3 балла.

В Институте сейсмологии НАН также проинформировали, что сегодня ночью, в 1.44, на территории Китая произошло землетрясение. Очаг располагался в 165 километрах к юго-востоку от Нарына и в 178 километрах к юго-западу от Каракола.

Интенсивность подземных толчков на территории КР не ощущалась.