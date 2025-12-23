Пассажиры перенаправленного в Тамчи рейса Москва — Бишкек напали на сотрудников аэропорта. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, 22 декабря борт одной из авиакомпаний не смог приземлиться в аэропорту «Манас» из-за тумана. Рейс перенаправили в аэропорт «Иссык-Куль». Авиакомпания предоставила автобус для пассажиров, чтобы их из Тамчи доставили в столицу.

«Пока автобус ехал в аэропорт, три женщины устроили дебош. Они потребовали, чтобы их выпустили на перрон, хотели лично пообщаться с пилотами. Они почему-то решили, что пилоты якобы не хотят лететь в Бишкек. По правилам авиационной безопасности самовольный выход на перрон не для сотрудников аэропорта запрещен. Их не выпустили, из-за чего женщины напали на сотрудников, начали крушить технику, сломали компьютер, принтер, нарушили общественный порядок, взбудоражили других, стали снимать на камеру», — отметили в пресс-службе.

Руководство аэропорта было вынуждено вызвать милицию. Материалы зарегистрировали в Журнале учета информации. С женщин взяли объяснительные, их предупредили, что придется возместить ущерб. Они согласились, затем женщин отпустили. После инцидента руководство аэропорта официально обратилось в милицию с заявлением, составлен акт, представлен документ, подтверждающий стоимость поврежденного оборудования. Ожидается следствие.