МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования

Пожары, возникающие по причине электрооборудования, — одни из самых опасных чрезвычайных ситуаций, наносящих серьезный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, в последнее время в многоэтажных домах и частных жилых строениях резко увеличилось количество возгораний, вызванных проблемами с электрооборудованием.
По статистике, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 3 тысячи 388 пожаров, почти 60 процентов из которых произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В частности:
- поврежденная или изношенная электропроводка;
- неправильный монтаж электропроводов;
- перегрузка электросети;
- использование некачественных или дешевых материалов;
- неправильный подбор автоматических выключателей;
- короткие замыкания.
Такие возгорания быстро распространяются и наносят серьезный ущерб жизни людей, жилью и имуществу.
В Кыргызстане за последние пять лет материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов.