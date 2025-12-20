16:52
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования

Пожары, возникающие по причине электрооборудования, — одни из самых опасных чрезвычайных ситуаций, наносящих серьезный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в последнее время в многоэтажных домах и частных жилых строениях резко увеличилось количество возгораний, вызванных проблемами с электрооборудованием.

По статистике, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 3 тысячи 388 пожаров, почти 60 процентов из которых произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В частности:

  • поврежденная или изношенная электропроводка;
  • неправильный монтаж электропроводов;
  • перегрузка электросети;
  • использование некачественных или дешевых материалов;
  • неправильный подбор автоматических выключателей;
  • короткие замыкания.

Такие возгорания быстро распространяются и наносят серьезный ущерб жизни людей, жилью и имуществу.

В Кыргызстане за последние пять лет материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355343/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В шесть раз вырос бюджет МЧС Кыргызстана за последние пять лет
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход лавин
МЧС: За пять лет ущерб от пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов
Пожар в кафе села Кок-Жар локализован
В селе Кок-Жар горит кафе. Пожар тушат пять расчетов
МЧС объявило штормовое предупреждение: на перевалах возможны лавины и гололед
Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован
Представитель МЧС: Фейерверки и хлопушки не традиции кыргызов
Восемь расчетов тушат крупный пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке
В Бишкеке на рынке «Азиз» произошел пожар
Популярные новости
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к&nbsp;коррупционной схеме ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Бизнес
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
20 декабря, суббота
16:46
Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-министром Японии Президент Кыргызстана провел переговоры с премьер-минис...
16:33
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
16:26
МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования
16:01
Сколько кыргызстанцы планируют потратить денег на Новый год? Итоги голосования
15:26
В 2025 году в мире авиаперелеты совершили почти 5 миллиардов пассажиров — IATA