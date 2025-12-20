МЧС: Большинство пожаров вызывает неправильная эксплуатация электрооборудования

Пожары, возникающие по причине электрооборудования, — одни из самых опасных чрезвычайных ситуаций, наносящих серьезный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в последнее время в многоэтажных домах и частных жилых строениях резко увеличилось количество возгораний, вызванных проблемами с электрооборудованием.

По статистике, за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 3 тысячи 388 пожаров, почти 60 процентов из которых произошло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования. В частности:

поврежденная или изношенная электропроводка;

неправильный монтаж электропроводов;

перегрузка электросети;

использование некачественных или дешевых материалов;

неправильный подбор автоматических выключателей;

короткие замыкания.

Такие возгорания быстро распространяются и наносят серьезный ущерб жизни людей, жилью и имуществу.

В Кыргызстане за последние пять лет материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий превысил 25 миллиардов сомов.