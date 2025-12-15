МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам

Следственная служба Министерства внутренних дел расследует уголовное дело по статье 278 «Массовые беспорядки» УК КР.

В рамках расследования установлено, что на территории Бишкека отдельные граждане организовывали собрания, выражали несогласие с проводимой государственной политикой и посредством агитации предпринимали действия, направленные на организацию массовых беспорядков.

В качестве подозреваемого задержан гражданин Дж.М., 1971 года рождения. В ходе санкционированных обысков по месту его проживания и в принадлежащем ему автомобиле Toyota 4Runner обнаружены и изъяты документы на имя Дж.М., пять мобильных телефонов различных марок, микро-SIM-карта, иностранные номера, два ежедневника с рукописными записями, папка с записями на 14 листах с надписью «Ашара Хидаст», книги на арабском языке, а также две радиостанции «ИНЕ» и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

По результатам следственных действий Дж.М. задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

13 декабря ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 278 УК КР. В тот же день решением Первомайского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2026 года.

Следственные мероприятия продолжаются.

На фотографии МВД в официальном релизе написано, что задержанный Мухтарбек Джусупбеков является бывшим сотрудником казыята. На фото в машине он изображен вместе с экс-депутатом ЖК Шайлообеком Атазовым.

Напомним, что Шайлообек Атазов задержан в ноябре вместе с соратниками по подозрению в подготовке массовых беспорядков в стране.