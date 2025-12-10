Сегодня на автодороге Каракол — Энильчек Ак-Суйского района Иссык-Кульской области сошла снежная лавина, в результате чего она временно закрыта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время ведутся очистительные работы, которые осуществляет ДЭП № 11. Лавина сошла в шести местах на участках. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

На перевале Чон-Ашуу трассы Каракол — Энильчек в настоящее время наблюдается снежная пурга.

Минтранс призывает водителей, выезжающих в горные районы и на перевалы, строго соблюдать Правила дорожного движения.