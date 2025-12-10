11:48
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Происшествия

На автодороге Каракол — Энильчек сошла снежная лавина, проезд временно закрыт

Сегодня на автодороге Каракол — Энильчек Ак-Суйского района Иссык-Кульской области сошла снежная лавина, в результате чего она временно закрыта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время ведутся очистительные работы, которые осуществляет ДЭП № 11. Лавина сошла в шести местах на участках. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

На перевале Чон-Ашуу трассы Каракол — Энильчек в настоящее время наблюдается снежная пурга.

Минтранс призывает водителей, выезжающих в горные районы и на перевалы, строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354051/
просмотров: 303
Версия для печати
Популярные новости
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
Один из&nbsp;крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции Один из крупнейших работодателей Кыргызстана продолжает укреплять позиции
10 декабря, среда
11:47
Мэрия Бишкека ждет инвесторов, готовых построить подземные парковки Мэрия Бишкека ждет инвесторов, готовых построить подзем...
11:46
Почти 900 тонн муки передали жителям юга Кыргызстана от ВПП ООН и России
11:44
ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в Кыргызстане
11:33
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря
11:25
Благоустройство набережных в Бишкеке отложили на 2026 год