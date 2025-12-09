18:27
Происшествия

Таможня выявила сокрытие товаров в цементовозах, прибывших из Китая

Главное управление по борьбе с контрабандой Таможенной службы Кыргызстана выявило факт сокрытия товаров в шести цементовозах, следовавших из КНР. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ГТС, на территории рынка «Дордой» неизвестные иностранцы производили выгрузку незадекларированных мешков с товаром. В ходе оперативных мероприятий установлено, что в специализированных отсеках цементовозов находились незадекларированные авто- и хозтовары.

При осмотре транспортных средств обнаружены следы вмешательства в идентификационные номера (VIN-коды) прицепов. По информации ведомства, это могло исказить сведения о годе выпуска техники и свидетельствовать о попытке уклонения от уплаты таможенных платежей.

Сейчас назначены экспертизы, проводится подсчет нанесенного ущерба. После завершения проверок материалы передадут в следственное управление Таможенной службы.
