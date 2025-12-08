Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть

В соцсетях распространилось видео, на котором глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посещает строительную площадку перед ЦУМом в центре Бишкека. На кадрах слышно, как он обращается к руководителю проекта Old Bishkek Нариману Тюлееву, заявляя, что «решать нужно не вашу проблему, а прежде всего проблему горожан».

Проект должен решать проблемы горожан, а не ваши вопросы. Камчыбек Ташиев

Как отмечается, сегодня заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова проинспектировал ход строительных работ на проспекте Чуй. В последнее время в социальных сетях активно обсуждали появление торговых объектов, парковок и остановок вдоль ЦУМа и ГУМа, которые, по мнению горожан, сузили проезжую часть и ухудшили условия для движения.

На месте Камчыбек Ташиев распорядился незамедлительно демонтировать конструкции и остановочные павильоны вдоль дороги. Он поручил Министерству строительства, мэрии и другим ответственным ведомствам оперативно восстановить дорожное покрытие и обеспечить комфортные условия для передвижения жителей столицы.

Руководство строительной компании сообщило, что берет на себя обязательства по восстановлению дороги и приведению прилегающей инфраструктуры в порядок в кратчайшие сроки.

Стройка в центральной части Бишкека долгое время вызывает недовольство у горожан. Они напоминали, что на месте объектов, возводимых вдоль проспекта, ранее находились клумбы и пешеходная зона.