Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть

В соцсетях распространилось видео, на котором глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посещает строительную площадку перед ЦУМом в центре Бишкека. На кадрах слышно, как он обращается к руководителю проекта Old Bishkek Нариману Тюлееву, заявляя, что «решать нужно не вашу проблему, а прежде всего проблему горожан».
Проект должен решать проблемы горожан, а не ваши вопросы.Камчыбек Ташиев
На месте Камчыбек Ташиев распорядился незамедлительно демонтировать конструкции и остановочные павильоны вдоль дороги. Он поручил Министерству строительства, мэрии и другим ответственным ведомствам оперативно восстановить дорожное покрытие и обеспечить комфортные условия для передвижения жителей столицы.
Стройка в центральной части Бишкека долгое время вызывает недовольство у горожан. Они напоминали, что на месте объектов, возводимых вдоль проспекта, ранее находились клумбы и пешеходная зона.