14:08
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Происшествия

Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть

В соцсетях распространилось видео, на котором глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посещает строительную площадку перед ЦУМом в центре Бишкека. На кадрах слышно, как он обращается к руководителю проекта Old Bishkek Нариману Тюлееву, заявляя, что «решать нужно не вашу проблему, а прежде всего проблему горожан».

Как отмечается, сегодня заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ по поручению президента Садыра Жапарова проинспектировал ход строительных работ на проспекте Чуй. В последнее время в социальных сетях активно обсуждали появление торговых объектов, парковок и остановок вдоль ЦУМа и ГУМа, которые, по мнению горожан, сузили проезжую часть и ухудшили условия для движения.

 Проект должен решать проблемы горожан, а не ваши вопросы.

Камчыбек Ташиев

На месте Камчыбек Ташиев распорядился незамедлительно демонтировать конструкции и остановочные павильоны вдоль дороги. Он поручил Министерству строительства, мэрии и другим ответственным ведомствам оперативно восстановить дорожное покрытие и обеспечить комфортные условия для передвижения жителей столицы.

Руководство строительной компании сообщило, что берет на себя обязательства по восстановлению дороги и приведению прилегающей инфраструктуры в порядок в кратчайшие сроки.

Стройка в центральной части Бишкека долгое время вызывает недовольство у горожан. Они напоминали, что на месте объектов, возводимых вдоль проспекта, ранее находились клумбы и пешеходная зона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353788/
просмотров: 1957
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В Бишкеке проспект Чуй так и не открыли: сроки вновь сорваны
Тынчтыка Субанкулова назначили главой управления ГКНБ по Джалал-Абадской области
ГКНБ вернул в собственность государства здание быткомбината «Асем» в Караколе
Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ
ГКНБ опровергает массовый характер заключения браков между гражданами КР и КНР
Полковник ГКНБ Эльдар Жакыпбеков возглавил главное управление спецслужбы Бишкека
Проспект Чуй так и не открыли. Обещания Наримана Тюлеева снова не выполнены
Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее
В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в&nbsp;сюжет BBC, погиб в&nbsp;Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В&nbsp;Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана В Китае произошло землетрясение, которое почувствовали жители Кыргызстана
Ушла из&nbsp;дома и&nbsp;не&nbsp;вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку Ушла из дома и не вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
14:00
Ансамбль «Жибек»: кыргызская музыка, которая звучит за границей Ансамбль «Жибек»: кыргызская музыка, которая звучит за ...
13:53
На перевале Тоо-Ашуу временно ограничили движение грузовых машин
13:50
Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»
13:45
В Сокулуке женщина скончалась после жестокого избиения мужем
13:42
В Чуйской области задержаны очередные дропперы