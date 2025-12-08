В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова

В Бишкеке пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Абдумомунова. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, пламя охватило квартиру на верхних этажах, из окон вырываются языки огня, густой черный дым виден издалека.

Люди, оказавшиеся рядом с местом происшествия, выразили недовольство тем, что пожарные машины долго не могли подъехать к очагу возгорания.

В экстренных службах пояснили, что спецтехника столкнулась с затруднениями из-за узких проездов и плотной хаотичной застройки вокруг дома. Отмечается, что такие условия не позволяют крупным пожарным автомобилям оперативно приблизиться к месту происшествия.

Информация о пострадавших уточняется.