Происшествия

В Казахстане кыргызстанец пострадал в ДТП: МИД держит ситуацию на контроле

На контрольно-пропускном пункте «Жайсан» в Актюбинской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал гражданин Кыргызстана 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, ЧП произошло 25 ноября. Посольство страны находится в тесном контакте с самим пострадавшим и его родственниками, а также с представителями правоохранительных органов РК.

Отмечается, что отдел полиции Мартукского района проводит следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства КР.
