Водителя, выехавшего на встречную полосу в Бишкеке, оштрафовали

В социальных сетях распространилось видео, на котором водитель автомашины марки Mercedes-Benz грубо нарушает правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу возле школы №17 в Бишкеке и создавая реальную угрозу другим участникам движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Сотрудниками Управления патрульной службы милиции водитель был оперативно установлен и задержан. В отношении него составлен протокол о правонарушении, а также проведена профилактическая беседа. Сумма штрафа составила 15 тысяч сомов.

УПСМ предупреждает, что подобные действия создают условия для тяжелых последствий, и призывают всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.