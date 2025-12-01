12:48
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке вновь задержали экс-сотрудника милиции за вождение в пьяном состоянии

Экс-сотрудник одного из правоохранительных органов, ранее задержанный за вождение в нетрезвом состоянии, вновь сел пьяным за руль. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, при остановке работниками управления бывший милиционер оказал активное сопротивление, агрессивно реагировал, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и пытался скрыться. Кроме того, угрожал им, заявляя, что «завтра всех уволят», ссылаясь на свои якобы имеющиеся связи.

На законные требования пройти наркологическое освидетельствование и предъявить документы водитель категорически отказывался. Из-за его агрессивного поведения и угроз работники УПСМ, руководствуясь законом о прохождении службы в правоохранительных органах, были вынуждены применить физическую силу для обеспечения собственной безопасности и принуждения нарушителя к выполнению законных требований.

В отношении экс-сотрудника милиции составлен протокол о правонарушении, после чего он передан в следственную службу УВД Октябрьского района столицы.

Отметим, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности за различные нарушения, связанные с его поведением и действиями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352964/
просмотров: 1127
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пожар на территории санитарного полигона локализован
Минстрой опроверг информацию о некачественной установке окон в многоэтажном доме
Передача здания музея в Бишкеке сэкономит столичному бюджету 1 миллион сомов
Профессор Зайнидин Курманов: Бишкеку нужны высококачественные гостиницы
В 2024 году в Бишкеке демонтировали более 7 тысяч объектов
Земельная амнистия. В 2024 году в Бишкеке граждане подали 2,6 тысячи заявлений
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Второй случай за неделю: в Бишкеке частники вновь повредили водопровод
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных &laquo;премиум-продуктов&raquo; В Бишкеке уничтожили крупную партию просроченных «премиум-продуктов»
Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с&nbsp;выборов Подкуп голосов. Арестованы родственники кандидата, снятой с выборов
В&nbsp;Бишкеке строители незаконно проникли в&nbsp;чужой дом для установки техники В Бишкеке строители незаконно проникли в чужой дом для установки техники
В&nbsp;РФ&nbsp;опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек В РФ опубликовали фото кухни, где мигранты варили фасоль, отравившую 350 человек
Бизнес
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
1 декабря, понедельник
12:41
Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 лет, самому молодому — 25 Жогорку Кенеш — 2025. Самому возрастному депутату 69 ле...
12:40
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
12:28
Власти США приостановили рассмотрение всех прошений об убежище
12:20
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
12:09
Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ