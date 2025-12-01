В Бишкеке вновь задержали экс-сотрудника милиции за вождение в пьяном состоянии

Экс-сотрудник одного из правоохранительных органов, ранее задержанный за вождение в нетрезвом состоянии, вновь сел пьяным за руль. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, при остановке работниками управления бывший милиционер оказал активное сопротивление, агрессивно реагировал, оскорблял сотрудников нецензурной бранью и пытался скрыться. Кроме того, угрожал им, заявляя, что «завтра всех уволят», ссылаясь на свои якобы имеющиеся связи.

На законные требования пройти наркологическое освидетельствование и предъявить документы водитель категорически отказывался. Из-за его агрессивного поведения и угроз работники УПСМ, руководствуясь законом о прохождении службы в правоохранительных органах, были вынуждены применить физическую силу для обеспечения собственной безопасности и принуждения нарушителя к выполнению законных требований.

В отношении экс-сотрудника милиции составлен протокол о правонарушении, после чего он передан в следственную службу УВД Октябрьского района столицы.

Отметим, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности за различные нарушения, связанные с его поведением и действиями.