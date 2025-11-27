Пожар в Токмоке локализовали за 11 часов: уничтожено 400 гектаров растительности

Пожар в Токмоке, вызванный возгоранием сухотравия, потушили за 11 часов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что в 20.30 пожар локализовали. В настоящее время ведется работа по его полному тушению. Огонь уничтожил два сарая, одну тысячу тюков сена, одно хозяйственное сооружение, мототранспорт «Муравей», а также около 400 гектаров камыша, кустарников и лесных насаждений.

На границе Токмока и Чуйского района для ликвидации последствий крупного пожара развернут оперативный штаб.

По поручению министра чрезвычайных ситуаций генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева, в зону возгорания выехал первый заместитель министра ЧС Азамат Мамбетов. Он проверил работу техники и наличие водоснабжения, после чего взял процесс ликвидации под личный контроль. Он также осмотрел территорию возгорания с помощью дрона и дал соответствующие поручения.

Напомним, сообщение о возгорании на открытой территории вблизи Токмока поступило 26 ноября в 12.13. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.

В ликвидации пожара задействовали 186 сотрудников, 11 пожарных расчетов, два водовоза, один ППУ (подвижный пункт управления), два дрона, две передвижные насосные станции, две единицы спецтехники и пять мотопомп.

Будет представлена дополнительная информация.