Мошенники под видом вице-мэра и ГКНБ выманили у бишкекчанина 5,5 миллиона сомов

В Министерство внутренних дел Кыргызской Республики с письменным заявлением обратился гражданин Д.М. Он сообщил, что неизвестные лица, войдя к нему в доверие, обманным путем завладели его денежными средствами в особо крупном размере — 5 миллионов 500 тысяч сомов.

Как установили сотрудники МВД, мошенники позвонили заявителю и, представившись вице-мэром Бишкека, предложили связаться с якобы «сотрудником мэрии». При последующем звонке злоумышленники представились уже сотрудниками ГКНБ. Введя гражданина в заблуждение, они сообщили, что средства на его банковском счете якобы были перечислены на финансирование террористической группы, после чего потребовали выполнить их «указания».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР «Мошенничество». В МВД отмечают, что в ходе оперативных мероприятий были выявлены и задержаны подозреваемые, причастные к схеме обмана.

Следственные действия продолжаются.