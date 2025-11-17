10:40
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Происшествия

На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к преступлению милиционеры задержаны

В дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района 15 ноября 2025 года поступило сообщение о том, что на территории одной из зон отдыха в селе Кара-Ой неизвестные лица причинили телесные повреждения гражданину Э.Б. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.

«Потерпевший был обнаружен с тяжелыми травмами и доставлен в районную больницу. По информации медицинских работников, в тот же день, примерно в 19.30, гражданин скончался от полученных травм. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОВД Иссык-Кульского района установлены и задержаны подозреваемые, среди которых двое сотрудников милиции:

• К.Ж., 1997 года рождения, сотрудник ОВД Иссык-Кульского района, старшина милиции;
• Р.С., 1997 года рождения, сотрудник ОБДД ОВД Иссык-Кульского района, сержант милиции;
• А.А., 1997 года рождения;
• К.М., 2005 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Назначены судебно-медицинские экспертизы.

16 ноября 2025 года подозреваемые водворены в изолятор временного содержания на основании статей 96-97 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.

Как рассказали 24.kg родные погибшего, их родственник Эрлан Батыралиев (погибший), 1980 года рождения, поехал на два дня на отдых в пансионат «Евразия».

«Они с другом искупались и уже собирались домой, когда на берег пришли местные ребята, они были пьяные на лошадях. Жезде родом из Оша, и он сделал тем замечание, что неправильно пачкать озеро, купая в нем лошадей. Группа нетрезвых лиц докопалась до него и начала избивать. Четверо избивали, двое держали его друга. Когда он пытался встать, напоследок один из нападавших стукнул его по голове. Эрлана Батыралиева еле донесли до коттеджа, где ему стало плохо. Его отвезли в больницу,  где через полчаса он умер. Вскрытие показало, что он умер от удара в голову. У него была зафиксирована гематома, кровоизлияние мозга. На теле не было живого места. Такое преступление нельзя замалчивать. Мы просим, чтобы это дело взял на контроль сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Мы боимся, что виновные сотрудники милиции избегут должного наказания», — добавили они.

Родственники погибшего добавили, что 16 ноября сразу же обратился с заявлением в милицию отец Эрлана Батыралиева. По их данным, по горячим следам, были задержаны следующие лица: жители села Кара-Ой Жолдошбек Карпеков, Айбек Аманбеков, Мирлан Кадыркулов, Рысбек уулу Сагындык.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351247/
просмотров: 3089
Версия для печати
Материалы по теме
Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды
В Минтруда сообщили подробности о задержанной по делу об убийстве новорожденного
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать
Лобовое столкновение на Иссык-Куле: 27-летний водитель погиб на месте
В КР разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ
Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в&nbsp;воинские части В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в&nbsp;России Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
18 ноября, вторник
10:34
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и ...
10:33
В Бишкеке пройдет форум по управлению интернетом (KIGF 2025)
10:28
Президент расширил перечень статей, за которые предусмотрена конфискация
10:21
«Балхаш». В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции
10:14
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо