В Бишкеке задержаны мошенники, выдававшие себя за сотрудников ГКНБ

В Бишкеке задержаны лица, которые, представляясь сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности, обманули горожанина на особо крупную сумму. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Как отметили в милиции, в отдел обратился 70-летний бишкекчанин. Мужчина заявил, что неизвестные убедили его перечислить деньги «для защиты имущества и финансирования контртеррористических мероприятий».

Злоумышленники в течение почти месяца завоевывали доверие потерпевшего, представляясь сотрудниками силовых структур. В результате он продал свою квартиру и перечислил полученные средства на 18 разных банковских счетов, после чего лишился особо крупной суммы.

Фото ГУВД Бишкека

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе следствия сотрудники милиции установили шестерых так называемых дропперов — помощников преступников, на счета которых переводились деньги. Все они задержаны и водворены в ИВС.

Правоохранители напоминают: передача своих банковских карт, SIM-карт и кодов доступа к мобильному банкингу третьим лицам является тяжким преступлением. За такие действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества.