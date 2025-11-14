В городе Ош ночные рейды: мэр жестко отчитал владельцев кафе и клубов

В Оше накануне вечером стартовали массовые рейды по кафе, ресторанам и ночным клубам под руководством мэра города Женишбека Токторбаева. Цель — обеспечение экономного использования электроэнергии в зимний период и соблюдение требований Закона «О тишине».
Представители кафе и ресторанов, в свою очередь, выражают недовольство. По словам владельцев, основной поток посетителей приходится именно на вечернее время, а требования по частичному отключению света, как они считают, могут негативно сказаться на работе бизнеса.
Мэр резко обратился к одному из предпринимателей: «Почему не соблюдаешь требования? Что, для тебя закон ничего не значит? Если так продолжится, я тебя на месяц без работы оставлю».
Мэрия призывает владельцев заведений соблюдать требования закона и режим экономии, чтобы избежать перебоев с подачей электроэнергии в зимний период.