В городе Ош ночные рейды: мэр жестко отчитал владельцев кафе и клубов

В Оше накануне вечером стартовали массовые рейды по кафе, ресторанам и ночным клубам под руководством мэра города Женишбека Токторбаева. Цель — обеспечение экономного использования электроэнергии в зимний период и соблюдение требований Закона «О тишине».

По данным муниципалитета, рейды начались ровно в 22.00. Городские службы отмечают, что многие заведения нарушают постановление кабинета министров: внутри слишком яркое освещение, работают декоративные и рекламные лампы, а некоторые предприниматели игнорируют предписание снизить энергопотребление в вечерние часы.

Представители кафе и ресторанов, в свою очередь, выражают недовольство. По словам владельцев, основной поток посетителей приходится именно на вечернее время, а требования по частичному отключению света, как они считают, могут негативно сказаться на работе бизнеса.

Мэр резко обратился к одному из предпринимателей: «Почему не соблюдаешь требования? Что, для тебя закон ничего не значит? Если так продолжится, я тебя на месяц без работы оставлю».

Городская администрация подчеркивает, что меры вынужденные — южная столица значительно превысила лимит потребления электроэнергии за 10 месяцев 2025 года. Власти заверяют, что рейды будут продолжаться, а нарушителям грозят штрафы.

Мэрия призывает владельцев заведений соблюдать требования закона и режим экономии, чтобы избежать перебоев с подачей электроэнергии в зимний период.