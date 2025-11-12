Сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали в Турции и этапировали на родину активного члена организованной преступной группы Кылыча Досонова, известного по кличке Додик. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По данным ГКНБ, в отношении М.Д.М., 1984 года рождения, уроженца Джалал-Абада, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 209 УК КР (мошенничество в особо крупном размере).

Фото ГКНБ. Додика этапировали в Кыргызстан - ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ.

Следствие установило, что задержанный обманным путем завладел земельными участками граждан, после чего продал их третьим лицам. Кроме того, он получил квартиру от одной из строительных компаний Манаса для финансирования деятельности преступной группы.

Мужчина ранее судим за разбойное нападение.

ГКНБ призывает всех пострадавших от противоправных действий задержанного обратиться по телефону доверия: 0995 01 22 10.