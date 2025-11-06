Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета

В Октябрьском районе Бишкека на пересечении улиц Токтоналиева и Жаманбаева произошло возгорание в старом здании бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17.13. На место происшествия направили одну бригаду пожарной части № 5 Октябрьского района.
Как 24.kg сообщили очевидцы, пожар до сих пор тушат, крыша обваливается, и спасателям МЧС не так просто подобраться к зданию.
Дополнительно в 17.18 к ликвидации возгорания привлекли еще три подразделения из разных районов и задействовали штаб.
Причины возгорания устанавливаются. Дополнительную информацию предоставят позже.
Справка: история здания
Согласно «Городской энциклопедии Фрунзе», кинотеатр «Чатыр-Көл» был открыт в 1967 году в Ботаническом жилмассиве — на улице Душанбинской (ныне Токтоналиева). Он относился к районным культурно-досуговым объектам, имел зрительный зал на 600 мест и был построен для обслуживания жителей новых кварталов города.
Со временем кинотеатр прекратил работу по своему прямому назначению. В 2010 году здание было национализировано и передано в распоряжение государственного молодежного театра «Учур». Однако капитальный ремонт так и не был проведен — театр использовал старое помещение без серьёзной реконструкции.
В 2010-е годы вокруг объекта разгорелся спор о собственности. Бывший владелец утверждал, что здание было изъято у него без компенсации, и требовал выплаты около 3 миллионов сомов. Юридические разбирательства продолжались годами, а само здание тем временем приходило в упадок.
К моменту пожара объект уже несколько лет находился в полуразрушенном состоянии: были выбиты окна и двери, территория не обслуживалась, здание фактически пустовало и не использовалось.