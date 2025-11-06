Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета

В Октябрьском районе Бишкека на пересечении улиц Токтоналиева и Жаманбаева произошло возгорание в старом здании бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17.13. На место происшествия направили одну бригаду пожарной части № 5 Октябрьского района.

Как 24.kg сообщили очевидцы, пожар до сих пор тушат, крыша обваливается, и спасателям МЧС не так просто подобраться к зданию.

Дополнительно в 17.18 к ликвидации возгорания привлекли еще три подразделения из разных районов и задействовали штаб.

Причины возгорания устанавливаются. Дополнительную информацию предоставят позже.