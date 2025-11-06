18:09
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Происшествия

Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета

В Октябрьском районе Бишкека на пересечении улиц Токтоналиева и Жаманбаева произошло возгорание в старом здании бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17.13. На место происшествия направили одну бригаду пожарной части № 5 Октябрьского района.

Как 24.kg сообщили очевидцы, пожар до сих пор тушат, крыша обваливается, и спасателям МЧС не так просто подобраться к зданию.

Дополнительно в 17.18 к ликвидации возгорания привлекли еще три подразделения из разных районов и задействовали штаб.

Причины возгорания устанавливаются. Дополнительную информацию предоставят позже.

 

Справка: история здания

из архива
Фото из архива . Кинотеатр «Чатыр-Көл» был открыт в 1967 году

Согласно «Городской энциклопедии Фрунзе», кинотеатр «Чатыр-Көл» был открыт в 1967 году в Ботаническом жилмассиве — на улице Душанбинской (ныне Токтоналиева). Он относился к районным культурно-досуговым объектам, имел зрительный зал на 600 мест и был построен для обслуживания жителей новых кварталов города.

Со временем кинотеатр прекратил работу по своему прямому назначению. В 2010 году здание было национализировано и передано в распоряжение государственного молодежного театра «Учур». Однако капитальный ремонт так и не был проведен — театр использовал старое помещение без серьёзной реконструкции.

В 2010-е годы вокруг объекта разгорелся спор о собственности. Бывший владелец утверждал, что здание было изъято у него без компенсации, и требовал выплаты около 3 миллионов сомов. Юридические разбирательства продолжались годами, а само здание тем временем приходило в упадок.

К моменту пожара объект уже несколько лет находился в полуразрушенном состоянии: были выбиты окна и двери, территория не обслуживалась, здание фактически пустовало и не использовалось.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349962/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке загорелось здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр
В горных районах Кыргызстана объявлено штормовое предупреждение
Мэр Оша: Пожар в жилом комплексе — не случайность, а халатность застройщика
Сгорело четыре коттеджа. Пожар в пансионате на Иссык-Куле локализован
На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
Крупный пожар на бывшем нефтеперерабатывающем заводе в Баткене потушен
В Кадамджайском районе горит нефтеперерабатывающее предприятие
В Бишкеке завершились республиканские командно-штабные учения по ГО
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
18:02
Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религиозной деятельности Кандидату в депутаты отказали в регистрации из-за религ...
18:02
Здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль» в Бишкеке тушат четыре пожарных расчета
17:45
В Бишкеке загорелось здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
17:06
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
16:37
Министр энергетики проверил строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле