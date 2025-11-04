Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о выявлении коррупционной схемы в Республиканском центре психиатрии и наркологии (РЦПН).

По данным следствия, психолог-эксперт РЦПН в сговоре с заместителем следственной службы УВД Ленинского района Бишкека незаконно признавала обвиняемых по тяжким и особо тяжким статьям психически невменяемыми, чтобы они избежали уголовной ответственности.

«В январе 2025-го задержана гражданка М.А.А., 2007 года рождения, по факту сбыта наркотических средств. В ходе расследования уголовного дела заместитель начальника следственной службы УВД Ленинского района путем вымогательства получил у близких родственников задержанной 1,5 миллиона сомов. Далее в сговоре с психологом-экспертом РЦПН он подделал первичное заключение экспериментально-психологического обследования. В результате судебно-психиатрической экспертизы задержанная М.А.А. дважды признана невменяемой», — отметили в ГКНБ.

23 и 30 октября задержаны и водворены в СИЗО бывший заместитель начальника следственной службы УВД Ленинского района А. у. Ж. и психолог-эксперт РЦПН А.Ч.Ш.

ГКНБ продолжает следственные мероприятия по установлению других причастных к коррупционной схеме лиц.