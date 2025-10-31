Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов

Из хранилища музея в Окленде украли более тысячи предметов — от украшений и корзин до спортивных кубков. Об этом пишет редакция CNN.

Кража случилась рано утром 15 октября. Среди похищенного — украшения художницы Флоренс Резников, резные бивни моржа, индейские корзины, значки, медали и трофеи.

Директор музея Лори Фогарти сказала, что это большая потеря не только для музея, но и для всех жителей Калифорнии. Она надеется, что люди помогут вернуть украденные вещи. Ранее, в 2013 году, из этого же музея уже украли золотую шкатулку времен Золотой лихорадки — тогда ее удалось вернуть благодаря помощи горожан.

Фото из интернета. Экспонаты

Полиция считает, что это была случайная кража, а не заранее спланированное ограбление. Сейчас следователи проверяют сайты вроде eBay и Craigslist, где воры могли попытаться продать экспонаты. К делу подключилось и ФБР.

Недавно подобные ограбления произошли и в других странах: в Париже из Лувра украли драгоценности Наполеона, а в Египте — золотой браслет фараона возрастом около 3 тысяч лет.