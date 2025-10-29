В Рио-де-Жанейро идут бои между полицией и наркокартелями. Погибло не менее 70 человек, сообщает Reuters.

Отмечается, что силовики Бразилии проводят масштабную операцию против организованной преступности. Это происходит накануне проведения международных мероприятий, связанных с глобальным климатическим саммитом COP30.

Накануне в густонаселенные фавелы Алемао и Пенья вошли по меньшей мере 2 тысячи 500 сотрудников правопорядка, включая спецназ. По данным властей, операция была направлена против банды «Красная команда» (Comando Vermelho), которая контролирует несколько районов.

В ответ преступники открыли стрельбу, стали использовать fpv-дроны с бомбовой нагрузкой и перекрыли улицы. Мэр города Эдуардо Паес заверил, что все службы будут работать, а власти продолжат действовать решительно. В то же время губернатор штата Клаудио Кастро обвинил федеральные власти в нежелании отправлять на помощь военных.

Местные жители жалуются, что из-за столкновений нарушена работа общественного транспорта, из-за высокого спроса подскочили цены на такси. В отдельных районах города закрыты магазины и рестораны.

Власти говорят, что это крупнейшая подобная операция в истории. По всему Рио-де-Жанейро перекрыты дороги.

Местные чиновники говорят, что в результате операции уже погибли по меньшей мере 60 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. Более 80 человек арестованы.